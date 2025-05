- Ne bih da lažno morališem, prestao sam da pijem i pušim iz straha. Straha od smrti. Kada sam pre tri godine saznao da imam teško oboljenje, odmah sam ostavio cigarete i alkohol. To je trenutak kada je čovek spreman da uradi sve samo da bude živ - objasnio je svojevremeno Nikolić.

Glumac je govorio o tome kako mu se život preko noći promenio, ali to što je ostavio poroke nije jedina promena. To je period života kada nije dobijao uloge, te je penzija bila prvi sledeći potez.

- Kada sam se razboleo sve je nekako počelo kod mene da se menja. Ostavio sam cigarete i piće iz čistog straha . Sedeo sam u pozorištu, niko me više nije zvao da igram uloge. U junu sam se penzionisao, a u septembru mi ukinuta nacionalna penzija. Žena izgubila posao nakon 27 godina radnog staža, starija ćerka ostala bez posla, mlađa diplomirala i ništa . Bilo je mnogo teško - rekao je jednom glumac za "Magazin Pas".

„Ne mogu da kažem kako mi je ovo drugi život. Lepo je što sam to odložio, a svestan sam da je ovo samo odlaganje. Kad ispred nekog ukoči automobil na pet centimetara, to je samo odlaganje do biološke smrti“, rekao je tada Marko Nikolić i otkrio da se plaši bolesti: