Srbija prvi put posle osam godina nije prošla u finale najpoznatijeg evropskog muzičkog takmičenja, a Princ je to prokomentarisao.

- Ne pogađaju me komentari tog tipa, svi znamo koliko je teška situacija u Srbiji i specifična, Evrovizija nije bila u fokusu. Prošao sam sve i svašta i sve to je na kraju bio veliki uticaj tog rezultata. Mislim da sam uspeo da predstavim državu na najbolji mogući način. Negativnih komentara će biti uvek, ali meni je najveća nagrada mnoštvo pozitivnih komentara. Porodica je bila sa mnom, to mi je značilo. Preponosni su - istakao je pevač, koji je na ovom putovanju svašta naučio.