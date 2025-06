Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Telegraph-AFP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dolf Lundgren i Grejs Džons Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Telegraph-AFP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njihova veza bila je u mirnoj luci sve dok Dolf i sam nije zaplovio šoubiz vodama. Najpre je sa Grejs igrao u filmu iz serijala o Džejmsu Bondu "An View To Kill", a potom dobija ulogu kao Ivan Drago u "Rokiju" što mu donosi svetsku slavu.

– Nije mogla da podnese sve to, bilo je vrlo naporno i za šest meseci se završilo - ispričao je Dolf za The Sun.

Pevačica divlje naravi se dotakla njihove veze jedino u svojoj biografiji, "I’ll Never Write My Memoirs", gde je opisala kako je izgledalo jedno njihovo snimanje.

Pretila mu pištoljem i palila odeću

Ona se osvrnula i na trenutak kada je Dolfu u jednoj svađi pretila pištoljem. "Imala sam pištolj. Bilo je prirodno da idem do njega sa pištoljem u ruci. Uradila sam to iz očaja, bili smo zajedno godinama i protiv moje volje preselili smo se u LA, mesto koje sam apsolutno mrzela. A onda se on vraća sa putovanja i Tom, njegov menadžer, sprečava me da ga čak i pozdravim. Šta se dešava? Otišla sam u hotel ne da ga ubijem, već da ga ubedim da krene sa mnom. Pokucali smo na vrata njegove sobe. "Bang, bang, bang. Imam pištolj", vikala sam", priča pevačica u knjizi.