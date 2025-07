Međutim, put do slave nije bio bez kontroverzi. Porodica se suočila sa brojnim optužbama za finansijske malverzacije i neprijavljene promotivne aktivnosti. Posebnu pažnju privukla je tužba zbog navodnog neplaćanja radova na vili, kao i optužbe za lažno oglašavanje proizvoda na društvenim mrežama.

Ali to nije bio kraj. Nakon godina glasina o Ostinovom raskalašenom životu, on i Ketrin početkom 2024. godine otkrili su da se razvode nakon sedam godina braka . Vest je šokirala obožavatelje širom sveta, a par je na društvenim mrežama istakao kako su odluku doneli zajednički, radi dobrobiti svoje dece. Prema izvorima bliskim paru, problemi u vezi tinjali su već neko vreme, a pritisak javnosti dodatno je narušio njihov odnos.

O problemima u braku progovorila je i Ketrin u svojoj autobiografskoj knjizi ''Dolores: My Journey Home'' , koju je objavila nedavno. U knjizi je iznela šokantne tvrdnje Ostinovoj neveri, navodeći kako je više puta bila suočena sa dokazima o njegovim aferama. Tvrdila je čak i da ju je varao tokom njene poslednje trudnoće.

''Nije to bila samo izdaja. Bilo je to spoznaja da sam sve vreme živela u laži'', napisala je između ostalog.

''Nikad nisam hteo da govorim o ovome... kako bih zaštitio najvažnije osobe u svom životu, a to su majka moje dece i moja deca. Kada je reč o mom izlasku iz braka, priznajem – to se desilo. Ali kada Ketrin tvrdi da nije imala pojma šta se dešava, to je potpuna laž'', rekao je na društvenim mrežama.