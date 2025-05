I to nije bilo kakav komad nakita. Njega nema ni u izlozima ni u katalozima.Takav prsten se ne kupuje – on se stvara, po meri i želji. Za poređenje, brend i sajt JR Colombian Emeralds u svojoj ponudi ima sličan model u 18-karatnom zlatu za nešto više od 17 hiljada evra, dok se na sniženju može naći i jedan okrugli model za „samo“ 9 hiljada. Ali Georginin prsten? On ne pripada nijednoj kolekciji – on se naručuje.