Stoga je Margaret bila stalno rastrzana između bogatstva i snobizma. Uprkos svojoj tituli, bila je pomalo van visokog društva. U novoj knjizi o životu vojvotkinje, "The grit in the pearl: The scandalous life of Margaret, Duchess of Argyll" autorke Lindzi Spens čije navode prenosi "Dejli mejl", piše da je njena lepota bila hladna i da je imala "neuzdrmane stavove" sve do kraja svog života.