"Birkenstock" papuče su već decenijama sinonim za udobnost, ali tek poslednjih godina, zahvaljujući ličnostima poput Momoa, postaju i ozbiljan modni adut. Roze papuče koje je Džejson nosio nisu slučajnost - one su pomirile dva sveta : neformalni, ležerni look i pažljivo birani modni detalj koji ne ostavlja ravnodušnim. Njegova kombinacija sa kaki pantalonama i krem košuljom pokazuje kako se jednostavan komad obuće može pretvoriti u statement ukoliko se nosi u kombinaciji koja sama po sebi nije toliko upečatljiva.

Nije stvar u tome da li muškarac sme da nosi roze. Stvar je u tome zašto bi iko to i pitao. Džejson Momoa, glumac koji izgleda kao da bi mogao golim rukama da sruši planinu, redovno nosi roze. Roze pantalone, roze majice, roze papuče. I ne samo da to radi bez pardona, on to radi kao da se podrazumeva. I zapravo, trebalo bi da se podrazumeva.