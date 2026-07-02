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Denzel Vošington jedan je od najtraženijih holivudskih glumaca, a mnogi bi rekli da je njegov život uzbudljiviji od filma. Povremeno je bio kritikovan zbog svojih oštrih stavova koje je javno iznostio poput onog da ne želi na filmu da se ljubi sa ženama bele rase.

1/4 Vidi galeriju Denzel Vošington, Filmski festival u Kanu 2025 Foto: Terenghi/Ipa / Zuma Press / Profimedia, Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Ćerka Katja Vošington je filmska producentkinja, 2010. diplomirala je studije umetnosti na Jejlu, ima 39 godina. Pre devet godina izjasnila se kao lezbejka i u vezi je sa bivšom balerinom Kolin Vilson. Njen otac u potpunosti prihvata životni stil i njenu orijentaciju, piše sandrarose.com.

Denzel Vošington (70) i njegova supruga Poleta (75), koji su u braku od 1983. godine, pored Katje imaju sina Džona Dejvida (41) i 34-godišnje blizance Malkolma i Oliviju.

Denzel Vošington se krstio u 70. godini i postao sveštenik

Bilo je dosta polemike da li glumac prihvata opredeljenje svoje ćerke ili ne, da bi se stavila tačka na to. Ta dilema se povela i zbog njegove privrženosti hrišćanstvu.

Denzel Vošington se krstio u decembru 2024. neposredno pred svoj 70. rođendan i postao sveštenik na službi u crkvi u Njujorku. Slike sa te ceremonije napravile su bum na društvenim mrežama.

Krstio se u Kelly Temple Church of God in Christ u Harlemu u Njujorku. U pitanju je pentekostna crkva, a pentekostalizam je jedna od protestantskih harizmatskih verskih grupa u hrišćanstvu koja ističe direktno lično iskustvo sa Bogom preko krštenja u Svetom duhu. Služba se prenosila uživo na Fejsbuku, pa je glumac prikazan u beloj haljini kako ga uranjaju u crkveni obredni bazen i daju mu potvrdu o krštenju.

Denzel na 78. Kanskom festivalu Foto: Picture/Raymond / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Trebalo mi je vremena, ali tu sam", poručio je i govorio o neobičnom događaju koji je doživeo kada je imao 20 godina, a kada je u kozmetičkom salonu svoje majke sreo ženu po imenu Rut Grin, koja mu je rekla: "Dečko, ti ćeš putovati svetom i propovedati milionima ljudi".

Crkva mu je dala dozvolu da služi na manjim verskim obredima, poput venčanja, i omogućeno mu je da bude rukopoložen u budućnosti.

"Osećao sam se kao da sam se uzdigao. Činilo mi se kao da su mi leđa izvijena, a oči su mi bile zatvorene. Nije da sam išao ka svetlosti, ali - ne mogu to tačno opisati. I brbljao sam, i brbljao sam, jer sam bio ispunjen Duhom Svetim", rekao je prošlog meseca za Esquire o tome kako je osamdesetih doživeo trenutak religioznog buđenja u crkvi u Los Anđelesu.

U istom intervjuu aludirao je na poteškoće sa kojima se suočavao otvoreno govoreći o svojoj veri u Holivudu. “Ne možete tako da pričate i osvojite Oskara. Ne možete tako pričati i ići na zabave. U ovom gradu se to ne može reći... O tome se u ovom gradu ne priča. O tome se ne priča... Nije moderno. Nije seksi. Ali to ne znači da ljudi u Holivudu ne veruju", piše The Guardian.

Odbijao da se ljubi sa belkinjama

Vošington je poznat po tome što je odbijao da se ljubi sa belkinjama na filmskom platnu. Trebalo je da se poljubi sa Džulijom Roberts u filmu "Dosije Pelikan" (1993) ali do toga nije došlo.

"Crnkinje nisu često u filmovima prikazane kao simbol požude, one su uvek bile moja glavna publika", rekao je za Newsweek, a Džulija je poručila: "Naravno da sam htela da se poljubim sa Denzelom. Njegova ideja je bila da se ta scena izbaci".

Još jedna scena poljupca koja je izbačena bila je ona sa Radom Mičel, sa kojom se glumac ljubio na snimanju filma "U žaru osvete", ali to publika nije videla. Kada se ljubio sa Keli Rajli u drami "Let" (2012) to je mnoge iznenadilo.

"Denzel Vašington je zabrinut kako će publika reagovati na njegove međurasne romanse", izjavio je pre 20 godina izvor za Today ističući da glumac ne želi da time uznemiri svoje afričkoameričke obožavateljke, što je on kasnije negirao.

Anđelina Džoli izjavila je da je sa njim doživela najerotičnije iskustvo na filmu, u "Sakupljačima kostiju", nisu zapravo imali seks, ali su se "zavodili umom", kako je to ona rekla.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kanski festival: