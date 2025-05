Danas je "Mis sveta" najprepoznatljiviji i najdugovečniji festival koji promoviše raznolikost lepote, ali i podržava humanitarne ciljeve širom sveta. Ovogodišnji izbor za Mis sveta trajaće četiri nedelje, a prema podacima organizacije, od 108 učesnika, samo 40 takmičarki će se plasirati u četvrtfinale. One će doći iz četiri kontinentalna regiona, a to su Afrika, Amerika i Karibi, Azija i Okeanija i Evropa.

Putovali smo kroz istoriju, upoznajući nas sa nasleđem Nizama i kulturnim bogatstvom ovog izvanrednog mesta. Svaki detalj, od ambijenta do gostoprimstva, bio je ispunjen značenjem i lepotom. Ali ono što me je najviše dirnulo jeste proslava indijske kulture i tradicije. Doživele smo prave ukuse Indije - šareni izbor tradicionalnih jela koja su obradovala naša čula i približila nas srcu ove zemlje. Začini, priče koje stoje iza recepata i ljubaznost svih koje smo srele učinili su veče još posebnijim - napisala je Alekandra kraj objave po dolasku u Indiju i istakla da je za nju ovo veliko životno iskustvo.

- Osećam se tako zahvalno i počastvovano što sam deo ovog iskustva. Deljenje ove magične noći sa neverovatnim ženama iz celog sveta, na mestu tako duboko ukorenjenom u istoriji i tradiciji , još jednom me je podsetilo zašto volim da otkrivam nove kulture, to nas povezuje na najlepši način - napisala je Aleksandra koja je uspela da ugrabi vremena i poseti istorijske znamenitosti Indije.

- Izgubila sam osobu koja mi je najbitnija fizički, ali znam da je on uvek tu sa mnom. Ja sam, iskreno, bila na korak da odustanem, ali znakovi kraj puta su me naterali da ne odustanem i znam da je on pored mene - rekla je Aleksandra tada za domaće medije.