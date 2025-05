Džej Džej od žirija dobio 258 bodova

Nastupio i Nemo

Nakon takmičarskog dela Evrovizije, na scenu je izašao i Nemo. Prvo je izveo "The Code", a zatim je otpevao svoju novu pesmu "Unexplainable". Njegova izvedba nije oduševila gledaoce, koji su na društvenim mrežama komentarisali da je nastup bio dosadan. "U šta ja to gledam?", "OK, ali šta je ovo?", samo su neki od komentara na X-u.