Majkl Mekstej , zvezda serija "Coronation Street" i "Doctor Who", preminuo je u 92. godini.

Majkl je stekao ranu slavu u seriji "No Hiding Place", a zatim se pojavio u mnogim filmovima, uključujući "Robbery" Pitera Jejtsa, kao i u TV dramama "Doctor Who", "Blunt" i "Thatcher: The Final Days".