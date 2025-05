"Moji roditelji su uvek radili do 8 uveče, mama je zaključavala apoteku, a ja sam bila sama kod kuće sa sestrom koja je tada imala 15 godina. To je tada bilo prilično normalno. Bilo je oko 8 uveče i sestra mi je rekla da moram da prošetam psa i da se ne vraćam kući dok pas ne obavi sve što treba. Izašla sam napolje, šetala psa, ali on nikako da obavi nuždu. Jednostavno, ništa! I bila sam u fazonu - OK, želim da idem kući, ali sam ipak obišla još jedan krug sa psom, a onda sam dobila intezivan osećaj da moram da se vratim iako je moja sestra rekla da ne dolazim dok pas ne obavi svoje.