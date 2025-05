Kao dete poznatih roditelja, Lajza Mineli oduvek je bila pred oštrim sudom javnosti.

Legendarna glumica i pevačica Lajza Mineli nikada nije uspela da se oslobodi senke slavnih roditelja, Džudi Garland i Vinsenta Minelija. Stalno je težila da se profesionalno afirmiše, ali nije mogla da prežali neostvarenu ulogu majke.

Iako je na pragu devete decenije života, voljena, ali i često osporavana, Lajza Mineli i dalje aktivno nastupa. Sa sestrom Lornom Laft je prvi put nakon dvadeset godina da će nastupala zajedno, i to na dva koncerta u Njujorku, kao deo kampanje za prikupljanje sredstava u borbi protiv raka dojke, 14. i 21. oktobar u džez klubu Berdlend u Njujorku.

- Moji roditelji i ja jedini smo majka, otac i ćerka koji su nominovani za nagradu Akademije - jednom je izjavila.

Kao dete poznatih roditelja oduvek je bila pred oštrim sudom javnosti, a kako je odrastala u Holivudu nije bila imuna na sve boljke koje nosi sjaj Los Anđelesa. Njeno detinjstvo nije bilo nimalo bezbrižno, godinama se borila sa bolestima i zavisnošću, iza nje su četiri propala braka, ali ništa nije uništilo njenu želju za životom i nastupima, prenosi Stil.

Uz glumački talenat, od majke je nasledila i popularnost unutar homoseksualne zajednice. Potvrda uspeha koju neprestano očekuje i pažnja koje je željna jedine su zavisnosti kojih Lajza nije uspela da se reši.

"Mislim da je sve to poteklo iz mog detinjstva. Uz majku sam se u jednom trenutku osećala toplo i sigurno da bi me u drugom obuzeo osećaj potpune napuštenosti", rekla je jednom prilikom. Toj nesigurnosti doprinosi činjenica da se mnogi oko nje nisu rešili osećaja kako se sve u njenom životu događalo isključivo zahvaljujući poznatim roditeljima.

"Kada sam počela da glumim govorili su: Ćerka Vinsenta Minelija u filmu? Pa naravno! Onda sam propevala, pa su rekli: Ćerka Džudi Garland pevačica? Pa naravno! Potom su počeli moji problemi sa alkoholom i svi su, kao što sam očekivala rekli: Pa naravno! Kao da nikada ništa nisam sama napravila", ljutita je diva koja je svoj prvi važniji izlazak pred impresivnu publiku imala 12. marta 1946. godine u privatnom apartmanu losanđeleske bolnice Cedar-Sinari.

Džudi Garland kao Doroti Foto: Profimedia

Presrećni roditelji pozvali su sve svoje prijatelje kako bi upoznali malenu Lajzu Mej. Prvi je stigao Frenk Sinatra. Tako je otprilike izgledalo njeno detinjstvo. Nije morala da gleda televiziju da bi videla kako izgledaju zvezde jer su one vrlo često u njenoj kuhinji mešale martini. Noel Kovard, Net King Kol, Hemfri Bogart i Fred Aster bili su redovni gosti u njihovom domu. Prisetila se i kako je Merilin Monro, kada bi dolazila na njihove žurke, svraćala u njenu sobu da razgovaraju.

"Lepa žena, tako sam je zvala", otkrila je. Svoj prvi veliki televizijski nastup imala je sa samo tri godine i to uz majku u filmu Dobro staro letnje vreme. Njene haljine izrađivali su vrhunski modni kreatori posebno za nju, a s obzirom na to da je bila jedinica, svu roditeljsku ljubav i pažnju čuvala je samo za sebe.

"Smestili bi me između njih, u sredinu, i svi bismo zaspali. Ponekad bi se tokom noći u snu mama i tata držali za ruke preko mog stomaka ili glave i nisam se usudila da se pomeram kako me ne bi izgurali", otkrila je, ali ta idila nije dugo trajala. Šuškalo se da su slavni reditelj i uspešna glumica i pre rođenja svoje ćerke imali problema u braku, ali razveli su se tek kada je Lajza napunila pet godina. Postojale su priče da je njen otac Vinsent u Njujorku imao afere sa muškarcima, dok se u Los Anđelesu predstavljao kao strejt muškarac.

Zbog majčine zavisnosti od tableta i alkohola, sazrela je ranije. Majka joj je kao devetogodišnjoj devojčici često pričala o svojoj usamljenosti, profesionalnim krizama i ljubavnim brodolomima.

Vinsent Mineli Foto: Jean-Régis Roustan / Roger Viollet / Profimedia

"Imala sam zanimljivo detinjstvo, ako sam uopšte i bila dete", iskrena je bila jednom prilikom Lajza.

Od četrnaeste godine vozila je brata i sestru iz majčinog drugog braka u školu jer je njihov vozač uvek bio pijan, a majci je bio previše drag da bi ga otpustila. I pre nego što je navršila deset godina, Lajza je nekoliko puta spasila majku od predoziranja bensedinom, deksedrinom ili kombinacijom oba leka.

Sa sestrom je često znala da isprazni majčinu bočicu lekova i da u nju sipa šećer kako se ne bi slučajno ili namerno predozirala. Kako bi se osigurala, Lajza je čak nabavila i pumpu za ispiranje želuca. Jednom prilikom Džudi je uletela u sobu dok je Lajza sa prijateljima iz škole gledala televiziju, najavila da će se ubiti i odletela u kupatilo.

"Mama, nemoj da se ubiješ", zaplakala je Lajza da bi potom ušla i videla kako rastrojena Džudi baca aspirin u WC šolju. Lajza je brzo naučila kako je to biti majka, frizerka, pa čak i domaćica koja je zapošljavala osoblje, intervjuisala zainteresovane proveravajući da li bi se mogli nositi sa majčinim nerazumnim ponašanjem i molila policiju da proveri njihove biografije. Uz sve to, Garlandova je često bila bez ijednog novčića.

Džudi Garland Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Lajza se jednom našalila kako je pre nego što je naučila da čita i piše, naučila kako da se iskrade iz hotela, a da ne plati dug. Čak i kada je 1967. godine udavala za svog prvog supruga, pevača Pitera Alena, s kojim ju je upoznala upravo njena majka, Džudi nije imala čime da joj kupi poklon. Ali Lajza ju je ipak volela. Uz nju je sa samo jedanaest godina stala na pozornicu.

"Znala sam da ne žele da gledaju mene. Nerviralo bi me kada bi me pozvala, pogotovo zato što sam osećala da publika misli: Slatko. Ali kada će se više pomeriti? Ali, pretpostavljala sam da me je pozivala kako bi drugi videli da je i ona normalna majka i žena. To je bilo dražesno", otkrila je najmlađa dobitnica nagrade Tony koju je dobila za nastup u brodvejskoj predstavi Flora sa samo 19 godina.

Budući da se toliko dugo brinula za druge, tinejdžerske godine počela je da proživljava relativno kasno. Alkohol je prvi put probala kao tridesetogodišnjakinja.

"Jednog dana odlučila sam da popijem nešto i svidelo mi se kako je to delovalo na mene", rekla je, a osam godina kasnije zbog alkoholizma bila je prisiljena da se prijavi u kliniku Betty Ford.

Većinu života provela je pod lupom javnosti, neprestano se iscrpljujući na nastupima i turnejama, a pri tom se oslanjala na pomoć raznih tableta, posebno valijuma koji joj je prvi put propisan za majčinu sahranu. Treba pomenuti i četiri operacije zbog kojih je duže ležala u bolnici. Tokom tog razdoblja, Lajza je utehu pronašla u alkoholu i ljudima koje niko od njenih starih prijatelja i porodice nije prihvatao, uglavnom zato što su verovali da se s njima druži jedino zato što je retko kritikuju.

"Lajza se okružuje ljudima koji negativno utiču na nju. U takvim okolnostima ne mogu biti pored nje. Odrasla je i mora da donosi sopstvene odluke", rekla je svojevremeno njena polusestra Lorna Luft.

Lajza Mineli udavala se četiri puta, detalji tih brakova prikazani su u dokumentarcu "Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story, Minnelli", koji je nedavno emitovan.

Lajza se prvi put udala 1967. za australijskog muzičara Pitera Alena. Njihov brak potrajao je do 1974, kad ga je pevačica zatekla u krevetu s drugim muškarcem.

"Bilo mi je jako zabavno da budem sa Piterom, ali mislim da se on osećao kao da ga sve ograničava. Doslovce je trebalo da izađe iz ormara!" rekla je Liza. U starijem intervjuu za The Advocate izjavila je da su svi znali da je Piter gej osim nje, piše Index.

Nakon prvog propalog braka, muzička diva se 1975. ponovo udala i to za sina glumca koji je napravio Čarobnjaka iz Oza, Džeka Haleja mlađeg. Par se zbog njene prevare razveo tri godine kasnije. U treći brak ušla je već naredne godine sa skulpturistom Markom Gerom koji je 1992. godine napustio zahtevnu divu. Šuškalo se da je u međuvremenu održavala romansu sa glumcima Piterom Selersom i Mihailom Barašnjikovim, Benom Verinom, Desijem Arnazom, Bobom Foesom i rediteljem Martinom Skorsezeom. Bila je i česta gošća tada popularnog Studija 54, gde se noćima zabavljala sa prijateljem, dizajnerom Halstonom.

Činilo se da je ljubavnu sreću napokon pronašla u naručju neobičnog muzičkog promotera Dejvida Gesta. Par se upoznao u domu Frenka Sinatre i premda u početku nije izgledalo kako će se njih dvoje zaista zaljubiti s vremenom su se u njima prilikom saradnje na turneji Majkla Džeksona probudile emocije. Mnogi su se nadali da će ova veza pomoći Lajzi da ponovo stane na noge.

Lajza Mineli i Mark Gero Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Sa nekoliko kilograma viška i štakama pomoću kojih je hodala zbog operacije kuka, nekada velika zvezda nije se više osećala toliko sjajno, a iza nje bilo je i pet boravaka na klinici za odvikavanje.

Venčanje u martu 2002. godine bilo je u najmanju ruku neobičan spektakl. Mlada je, navodno, bila omamljena od tableta, mladoženja izobličen od silnih estetskih operacija, a oko njih se okupila cela svita zaboravljenih i bizarnih holivudskih zvezda.

"Činiš me potpunom posebnim", promrmljao je Gest dok su se pokraj njega smeškali kumovi Elizabet Tejlor i Majkl Džekson. Proslavu prve godišnjice braka par je odložio zato što je Lajza ponovo završila na lečenju, a na iznenađenje tek malog broja ljudi, samo šesnaest meseci kasnije, brak se raspao.

Zapravo je već na samom početku sve krenulo nizbrdo. Mineli se pobunila protiv režima koji je uveo njen ambiciozni suprug. Nije smela da unosi više od 900 kalorija na dan i trebalo je da se posveti međunarodnoj koncertnoj turneji. Navodno joj je često govorio da je debela i odvratna, a šuška se i kako je keruša Lili koja je ime dobila po njenom nerođenom detetu, uspavana bez njenog znanja dok je bila u kupovini. Govorila je da se bojala za svoj život jer ju je suprug trovao drogom i tako je kontrolisao.

Lajza Mineli i Dejvid Gest Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia

On je nju na sudu optužio kako ga je tukla, prenela mu polnu bolest te da je seksualno napastvovala vozača. Mnogi su rekli kako su odmah znali kako je on loš odabir zato što je homoseksualac. Gest je to demantovao, ali zbog izrazito ženstvenih manira, mnogi i dalje sumnjaju u to.

Ceo taj događaj još jednom je naveo zlobnike da zaključe kako je Lajza ista majka. Džudi je takođe bila zavisna o alkoholu i tabletama i nesrećno se udavala pet puta, od čega dvaput za biseksualce. Zbog lošeg odabira muškaraca, Lajza je zaključila da više nikada neće stupiti u brak.

"Ne znam zašto nikada nisam našla pravog partnera. Mislim da je to možda zbog toga što sam odrasla u zemlji snova. Uvek sam to pokušavala da shvatim. Sećam se kako sam jednom pitala majku šta se događa nakon živeli su srećno zauvek, zastala je i samo rekla: Otkrićeš", kaže i danas vitalna zvezda koja se ipak nije odrekla muškaraca i to uglavnom mlađih.

Lajza Mineli 2014. godine Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Povezivali su je sa 25 godina mlađim pijanistom Bilijem Stričem i sa dvadesetogodišnjim vratarom njene zgrade u Njujorku, Kingom Levisom.

"Uvek sam u braku. Ili izlazim s nekim. Osećala sam da ne postojim ako me ne definiše neki muškarac. To se zove zavisnost. Laknulo mi je što sada nisam ni u kakvoj vezi. Mogla bih svako jutro da čestitam sebi zbog toga", priznala je žena koja danas jedino žali što nakon što je imala tri trudnoće koje su se završile spontanim pobačajima, nije mogla da ima dece.

