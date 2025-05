Američki reper Kris Braun pušten je na uslovnu slobodu odlukom sudije u Londonu - i mora da plati kauciju od 5 miliona funti sudu . Sudija Toni Baumgartner odobrio je kauciju u sredu na sudu Southwark Crown, ali Braun nije lično prisustvovao. Reper je bio zadržan u pritvoru nakon prvog saslušanja na sudu u Mančesteru u petak, ali sada može na slobodu, sve do sledećeg pojavljivanja na sudu u Londonu 13. juna.

Uhapšen zbog napada flašom

Braun, poznat po hitovima kao što su "Loyal", "Run It" i "Under the Influence", uhapšen je u hotelu u Mančesteru u četvrtak u ranim jutarnjim satima. Pojavivši se pred sudijama sledećeg dana, pažljivo je slušao dok je tužiteljka ukratko iznosila detalje slučaja protiv njega.