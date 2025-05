"Neko meni drag želeo je da me odvede do Golubačke tvrđave... i tako se i desilo. Bilo je to predivno iznenađenje jer nisam ni znala da ovo zadivljujuće srednjovekovno utvrđeno mesto postoji. Stepenice do vrha nisu bile šala, ali pogled je zaista vredan truda. Zaista sjajno mesto za posetiti ako ste u ovom kraju", napisala je glumica na svom Instagram profilu.