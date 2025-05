Emili Ratajkovski upravo u Kanu snima modnu kampanju za brend Gucci, a čim se pojavila na plaži, izazavla je veliko interesovanje ljudi, koji su raoznalo posmatrali to snimanje.

"Ono što su imali je zaista bilo posebno. Svi njihovi prijatelji voleli su da ih gledaju u novinama i na naslovnim stranama. To je bilo prelepo, ali naravno, i najlepše veze se završe na ružan način. Ne znam šta je istina o Sebastijanovom ponašanju, i ne branim ga, ali znam da se oboje nerviraju. To je tako tužno", ispričao je prijatelj bivšeg para Emili Ratajkovski i Sebastijana Ber-Meklarda , koji su se venčali 2018. nakon samo dve nedelje zabavljanja.

I bez sumnje su bili divan par. Međutim, ni njih nisu mimoilazili negativni komentari poput onog da je ona mogla da nađe mnogo lepšeg muža. Pričali su tako njeni fanovi, koji su se zaustavili na površnim procenama, a upravo zbog takvih reakcija mnoge je sada začudila vest da je on prevario nju. Očekivali su "kritičari" da će biti drugačije.

"Upravo sam počela da se zabavljam sa nekim za koga mislim da mi se zaista sviđa, tako da je to drugačije. Pomislila sam: "On je sjajan". Ali da si razgovarao sa mnom pre četiri nedelje, bilo bi drugačije", rekla je u aprilu prošle godine pa dodala: "Šta tražim kod partnera? Sviđa mi se neko ko je veoma nezavistan. Važno je to za mene jer ja imam veoma ispunjen život. Nadam se će zabavljanje sa nekim ko ima sopstveni život sprečiti probleme koje sam imala ranije".