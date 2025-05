Američki glumac Tom Kruz razbesneo je mnoge fanove svojim odgovorom na pitanje vezano za Dan očeva, s obzirom na to da već više od 11 godina odbija da vidi svoju ćerku Suri , koju je dobio u braku sa trećom suprugom Kejti Holms.

Osim Suri, Tom ima još dvoje dece – Konora i Izabelu, sa kojima je u dobrim odnosima, a koje su on i njegova bivša supruga Nikol Kidman usvojili dok su bili u braku. Kako se pisalo, usvojeni sin i ćerka su, kao i Kruz, pripadnici Sajentološke sekte, a kako Kidmanova nije, oni navodno odavno nisu u dobrim odnosima s njom.

Suri se pre dve godine odrekla očevog prezimena. Ona i njena majka, za razliku od Toma, nikada nisu želele da budu članice Sajentološke crkve, nakon čega je on prekinuo svaki kontakt s njima. A, sve je počelo kada je Kejti odbila da Suri vaspitava po bizarnim sajentološkim principima.

Foto: Christopher Khoury/Australian Press Agency via ZUMA Wire

Tom Kruz Foto: Christopher Khoury/Australian Press Agency via ZUMA Wire

Karijera

Prvi brak

„Evo vam prave priče, Tom je ozbiljno razmišljao o tome da postane sveštenik . Barem u to vreme, izgledalo je kao da se brak neće uklopiti u njegove opšte duhovne potrebe. Mislio je da mora da bude u celibatu kako bi održao čistoću svog ‘instrumenta’. Moj ‘instrument’ je, pak, bilo potrebno naštimovati.“

„Mislim da mi je odnos s njom pomogao da postanem bolji glumac. Živimo ispunjen život zajedno, sve delimo. To je najbolja stvar u životu. Inače, prolazite kroz sve to prilično tužni, usamljeni i ljutiti. Stalo mi je do moje supruge više od svega na svetu, ona je moja najbolja prijateljica. Jako mi se sviđa da budem sa njom, znate? Volim je.“