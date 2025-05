"Fredi Merkjuri je bio i ostao moj otac. Imali smo veoma blizak i pun ljubavi odnos od mog rođenja pa sve do poslednjih 15 godina njegovog života. Obožavao me je i bio mi potpuno posvećen. Način na koji sam došla na svet možda deluje neobično, čak i šokantno za većinu ljudi, ali to nikada nije umanjilo njegovu ljubav prema meni. Bio je nežan, brižan i čuvao me kao najveće blago", prenosi Blic Žena.