U svojim kasnijim godinama, muzička zvezda Tina Tarner se borila s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Svet muzike oprostio se pre dve godine od istinske legende, Tine Tarner, koja je preminula 24. maja 2023. u 83. godini.

Njen život, obeležen neverovatnim usponima i bolnim padovima, inspiracija je milionima. Od skromnih početaka do statusa globalne superzvezde, kraljica rokenrola Tina Tarner ostavila je neizbrisiv trag svojom snagom, talentom i neverovatnom otpornošću.

Odrastanje u siromašnoj porodici

Rođena kao Ana Mej Balok 26. novembra 1939. u Natbušu, Tenesi, Tina je odrasla u siromašnoj porodici zemljoradnika. Njeni roditelji, Flojd i Zelma Balok, razveli su se, ostavivši Anu Mej i njenu sestru da ih odgaja baka. Nakon bakine smrti početkom 1950-ih, preselila se u Sent Luis kod majke. Pevajući u crkvenom horu, Ana Mej je rano pokazala muzički talenat.

U Sent Luisu se brzo uključila u R&B scenu, a ključni trenutak dogodio se 1956. godine u klubu Menhetn. Tamo je upoznala Ajka Tarnera, pionira rokenrola, koji je nastupao sa svojim bendom Kings of Rhythm. Ubrzo je počela da nastupa s grupom kao “Litl En” i brzo postala glavna atrakcija njihovih nastupa. Godine 1960, kada se druga pevačica nije pojavila na snimanju, Ana Mej je otpevala glavnu vokalnu deonicu za pesmu “A Fool in Love”. Ploča je poslata radio-stanici u Njujorku i objavljena pod imenom Ike & Tina Turner. Tina je kasnije otkrila da je Ajk patentirao njeno umetničko ime kao oblik kontrole.

Put do slave

Pesma “A Fool in Love” postigla je ogroman uspeh na R&B listama i ubrzo prešla na pop liste. Grupa, poznata kao Ike & Tina Turner Revue, postala je poznata po strastvenim i energičnim nastupima. Uslijedili su hitovi poput “It’s Gonna Work Out Fine” i “Poor Fool”. Venčali su se u Meksiku 1962. godine.

Njihova slava dostigla je nove visine 1966. snimanjem albuma “River Deep - Mountain High” sa producentom Filom Spektorom. Iako naslovna pesma nije bila uspešna u SAD-u, postala je veliki hit u Engleskoj. Godine 1969. bili su predgrupa Rolingstonsima, čime su stekli još više obožavalaca. Popularnost im je ponovo porasla 1971. s albumom “Workin’ Together” i obradom pesme “Proud Mary” grupe Kridens Klirvoter Rivajvl, koja je dospela među top 5 na američkim listama i donela im prvi Gremi.

“Proud Mary” je postala kamen temeljac njihovih nastupa, poznata po Tininom vokalu i energičnom plesu pratećih vokala, Ikets. Godine 1973. usledio je hit “Nutbush City Limits”, pesma s autobiografskim elementima koju je Tina napisala.

U braku je proživljavala torturu

Uprkos profesionalnom uspehu, Tinin brak sa Ajkom bio je pakao. Tina je kasnije otkrila da ju je Ajk godinama fizički i psihički zlostavljao. Nasilje je bilo svakodnevica, čak i iza bine, pa i tokom boravka u Splitu. Ajk, opisan kao ljubomoran na Tininu harizmu i uspeh, često ju je tukao.

“Moja veza sa Ajkom bila je osuđena na propast onog dana kada je shvatio da ću ja biti njegov izvor prihoda,” napisala je Tina u svojoj autobiografiji. Morao je da je kontroliše, ekonomski i psihološki, kako ga nikada ne bi napustila.

Godine 1976, nakon svađe u Dalasu, u kojoj mu se Tina suprotstavila, konačno ga je napustila. Pobedla je sa 36 centi i kreditnom karticom za gorivo. Razvod je finalizovan dve godine kasnije, a Tina je kao razloge navela Ajkovu neveru, zloupotrebu droga i alkohola i zlostavljanje.

Nakon razvoda, Tinin solo karijera krenula je sporo. Da bi prehranila decu, primala je bonove za hranu i čistila kuće, ali nije odustajala od nastupa. Sve se preokrenulo 1983. s obradom pesme Ala Grina “Let’s Stay Together”. Sledeće godine eksplodirala je na sceni s albumom “Private Dancer”. Album je postigao ogroman kritički i komercijalni uspeh, s više od 20 miliona prodatih primeraka i osvojio četiri Gremija.

Megahit “What’s Love Got to Do With It” dostigao je prvo mesto na američkim pop listama i osvojio Gremi za pesmu godine. Pesme “Private Dancer” i “Better Be Good to Me” takođe su ušle u top 10.

Tina, tada žena u srednjim četrdesetim, postala je poznata po jedinstvenoj energiji, hrapavom glasu, prepoznatljivim kratkim suknjama koje su isticale njene slavne noge i voluminoznoj frizuri.

Ali Tina se nije ograničila samo na muziku. Godine 1985. glumila je uz Mela Gibsona u filmu “Mad Max Beyond Thunderdome”, za koji je snimila hit “We Don’t Need Another Hero”. Godinu dana kasnije objavila je autobiografiju “Ja, Tina”, koja je adaptirana u film “What’s Love Got to Do with It” (1993) sa Anđelom Baset u glavnoj ulozi.

Tina Tarner bila je majka četvoro dece. Njen prvi sin, Rejmond Krejg, rođen je 1958. iz veze sa saksofonistom Rejmondom Hilom. Ajk ga je kasnije usvojio. Tina je takođe usvojila dvojicu Ajkovih sinova iz prethodne veze – Ajka Mlađeg i Majkla. S Ajkom je imala jednog biološkog sina, Ronija, rođenog 1960. U autobiografiji je priznala da su deca slušala njihove beskrajne svađe i da ih je Ajkovo ponašanje sve obeležilo. Kasnije je imala donekle otuđen odnos s delom dece, iako je uvek bila tu za njih.

Bolan gubitak sina

Život joj je doneo i teške porodične tragedije. Najstariji sin Krejg preminuo je 2018. u 59. godini, počinivši samoubistvo. Tina je rasipanje njegovog pepela nazvala svojim “najtužnijim trenutkom kao majka”. Godine 2022. njen sin Roni preminuo je od raka debelog creva u 62. godini.

“Roni, prerano si napustio svet. U tuzi zatvaram oči i mislim na tebe, moj voljeni sine,” napisala je tada Tina.

Nakon turbulentnog braka s Ajkom, Tina je pronašla sreću s nemačkim muzičkim direktorom Ervinom Bahom. Upoznali su se 1985, a venčali 2013. nakon 27 godina veze. Živeli su u Kiznahtu, blizu Ciriha u Švajcarskoj. Tina je 2013. stekla švajcarsko državljanstvo i odrekla se američkog.

– Veoma sam srećna u Švajcarskoj i ovde se osećam kao kod kuće. Ne mogu da zamislim bolje mesto za život – izjavila je.

Teške dijagnoze jedna za drugom

U svojim kasnijim godinama, Tina se borila s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Tri meseca nakon venčanja s Bahom 2013, doživela je moždani udar. Potom joj je 2016. dijagnostikovan rak creva. Godinu dana kasnije imala je transplantaciju bubrega – donor je bio njen suprug Ervin.

Uprkos penzionisanju nakon oproštajne turneje “Tina! 50th Anniversary Tour” 2008–2009, nastavila je da prima priznanja. Godine 2021. primljena je u Kuću slavnih rokenrola kao solo izvođačica (prvi put je primljena s Ajkom 1991).

Tina Tarner je preminula mirno 24. maja 2023. u svom domu u Švajcarskoj nakon duge bolesti. Njen portparol Bernard Doerti izjavio je: “S njom svet gubi muzičku legendu i uzor.”

Tina Tarner ostavila je neizbrisiv trag u muzici i popularnoj kulturi. Smatra se jednom od najvećih izvođačica svih vremena. Osvojila je osam Gremija (ukupno 12, uključujući i za životno delo i Gremi Kuću slavnih).

Uticala je na generacije umetnika, od Mika Džegera, koji je priznao da je od nje preuzeo neke scenske pokrete, do Bijonse. Kako je Anđela Baset, koja ju je tumačila u filmu, rekla:

“Tina Tarner je pokazala drugima koji su živeli u strahu kako izgleda budućnost ispunjena ljubavlju, saosećanjem i slobodom.”

Njen životni put, pretočen u autobiografije, film i brodvejski mjuzikl Tina: The Tina Turner Musical, svedoči o snazi ljudskog duha. Sama Tina je za mjuzikl rekla:

“Ovaj mjuzikl nije o mojoj slavi. Reč je o putovanju koje sam prošla da bih stigla tamo. Svake večeri želim da publika iz pozorišta ponese poruku da otrov možete pretvoriti u lek.”

