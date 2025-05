Mnogi su poverovali da je Kara Delevinj zaista promenila frizuru , ali se ispostavilo da je reč o vešto odabranoj perici. Naime, ona je tog dana prisustvovala premijeri filma "The History Of Sound", gde je na crvenom tepihu srdačno pozdravila i glumicu Aju Naomi King.

Svojim glamuroznim povratkom u svetlu nijansu kose, Kara je još jednom pokazala zašto je miljenica modnog i filmskog sveta. Osim što redovno dominira crvenim tepisima, Delevinj gradi ozbiljnu karijeru u filmu i televiziji. Gledali smo je u serijama "American Horror Story" i "Only Murders in the Building", a uskoro je očekuju i novi filmski projekti kao što su "The Murderous Miss Highsmith", gde uz Sejlin Vudlei glumi čuvenu Patrisiju Hajsmit.