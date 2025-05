Naime, Pavle je pozirao u uskoj majici bez rukava, pa su njegovi izvajani bicepsi došli do izražaja, a komplimenti od mnogih devojaka nizali su se jedan za drugim.

- Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj - objavila je ona svojevremeno na Instagramu.