- U filmu postoji scena u kojoj se Bajo Lazarević, koga je igrao moj otac, i Milka Lazarević (Gorica Popović) venčavaju. Oni su to zaista uradili na snimanju! Kada se završila ceremonija, pop je prišao Bati i pitao ga da li je pre toga bio venčan u crkvi, a tata mu je odgovorio da nije. Sveštenik mu je na to rekao: "E pa, sada ste venčani sa Goricom! Prošli ste kompletnu proceduru venčanja" - ispričao je Batin sin Miljko jednom prilikom za Informer i dodao da je čuvenom glumcu sve to bilo veoma smešno: