- Kada sam upoznala tog čoveka, imala sam dečka, a on je pokušao da se sprijatelji s njim kako bi došao do mog kućnog broja telefona - izjavila je u ona u jednoj emisiji.

- Dobio je moj broj i zvao me da me pozove na sastanak - prisetila se glumica rođena u Verakruzu, koja je tokom tih izbora podržavala Hilari Klinton.

- Kada sam mu rekla da neću izaći s njim, čak i da nemam dečka, on je pozvao... pa, nije rekao da je on zvao, ali neko je kontaktirao National Enquirer i, neću reći ko ali svi znaju da sve što on želi da izađe u javnost završi u "National Enquirer"-u, da on nije želeo da izlazi sa mnom jer sam preniska - izjavila je zvezda filma Frida.