Sultan Hasanal Bolkijah iz Bruneja se ubraja među najbogatije monarhe na svetu . Bio je najbogatiji čovek na svetu do 1980. Prema izveštaju "Biznis insajdera", Hasanal Bolkijah poseduje veliku imovinu, a najveći izvor njegove zarade su rezerve nafte i prirodni gas.

Ipak, dok se vladarska porodica dobro zabavlja, ovo ne važi za ostatak zemlje – u ovoj državi je zabranjen alkohol , ne postoje diskoteke, noćni klubovi, a zabranjeno je i slavljenje Božića , čak i ukrašavanje izloga krajem godine. Malobrojnim hrišćanima dozvoljeno je da ga proslave u svoja četiri zida, ali bez javnih obeležja. Sultan je doneo jedan od najrigidnijih zakona prema kojem će lopove kažnjavati odsecanjem ruku, muslimanima koji piju alkohol preti bičevanje, dok će pripadnike LGBT zajednice kamenovati do smrti, a sve to na temelju šerijatskog zakona.

Sultanovo lično bogatstvo povećava se svake sekunde za oko 150 dolara, i to od proizvodnje nafte, piše australijski portal News. Brunej ima 415.000 stanovnika, a vlada obezbeđuje besplatno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, penzije i kredite s niskim kamatama za kupovinu kuća i automobila. Nafta je izvor sveg bogatstva, a kad je kompanija Shell počela da crpi naftu, 70-ih godina prošlog veka, prozvali su ju 'Shellfare država'.

Još jedan od sultanovih sinova – princ Abdul Matina voli da se kupa u luksuzu i da to javno pokazuje. Važi za pravu Instagram senzaciju na kom ga prati više od milion ljudi, a on rado deli detalje sa papreno skupih putovanja i kači fotografije sa jahti, privatnih aviona ili dok igra polo.

No, sve njih i samog sultana, zasenila je priča o njegovom bratu Džefriju . On je sredinom devedesetih bio ministar finansija, a zajedno sa bratom uživao je u čarima koje su im novac i moć pružale. Imali su sopstveni harem u palati, organizovali raskalašne žurke, a mediji su ih karakterisali kao "stalne saučesnike u hedonizmu". Džefri je išao dotle da je imao jahtu koju je nazvao "Si*e”, a dva manja broda krstio je imenima "Bradavica 1" i "Bradavica 2".

Ovaj idiličan bratski odnos srušio se kao kula od karata kada je otkriveno da je iz kraljevske riznice nestalo 16 miliona dolara , a sultan je za ovo optužio upravo Džefrija. On je negirao optužbe, ali je svakako lišen položaja i “osuđen” na izgnanstvo.

Daleko teže od pronevere novca, sultanu je pala činjenica da je Džefri izazvao skandal međunarodnih razmera , trajno narušivši pozitivnu sliku o Bruneju. Naime, iscurela su svedočanstva nekoliko devojaka o intimnim navikama princa Džefrija, a to neminovno povlačilo i razotkrivanje sultanovih sklonosti, piše Stil.

Morala je da pleše svako veče u sultanovom privatnom noćnom klubu od 22 do 3 ujutro gde su ju tretirali kao prostitutku. Magazinu 'People' rekla je kako su je drogirali i zlostavljali, a kad se konačno vratila u SAD tužila ih je za 10 miliona dolara za 'duševne boli, noćne more, nesanice i druge traume'. Braća su zatražila diplomatski imunitet, a sultan je optužbu okarakterisao kao "goru od ubistva". Slučaj je odbačen, piše New York Post.