- Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osećam kad radim. Tada ne mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lek. Lekari su me skoro otpisali. Jako sam bila bolesna, dve godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. Najpre sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo - rekla je Ljiljana za Blic, pa je dodala:

- Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život . Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osećanje, kao da sam potpuno zdrava.

- I dalje volim ovaj posao svom snagom, ali nikad se nisam naučila strpljenju, a toga sam postala svesna kasno. To je stvar temperamenta. Uvek sam htela sve odmah i sad - rekla je Stjepanović.

- Mnogo su me gledali, prerano sam se razvila, igrala sam i košarku, ali sam se tukla . Kada igram košarku niko nije mogao pored mene da prođe - kaže Stjepanović kroz osmeh, ali u nastavku, naglašava da po prirodi nije takva.

U duši nisam opasnica, ni pakosna, ali valjda me ljudi tako doživljavaju zbog mog glasa. Pitala sam baš jednu rediteljku, aman, dokle mislite te skotove da igram? Rekla je da je to zbog glasa... Ipak, najponosnija sam na moju Radojku, jer je ona bila najbliža mojoj duši i to mi je i najviše prijalo. Mislim da je serija "Selo gori, a baba se češlja" jedna serija za sva vremena - rekla je Stjepanović.