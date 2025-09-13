Slušaj vest

Atina Onazis Rasel (40) je, kako se često navodi, još jedna žrtva "proketstva Onazisovih", nalik njihovom američkom pandanu, "prokletstvu Kenedijevih" u čiju se porodicu umešao lično Aristotel sklopivši brak sa Džeki Kenedi, udovicom bivšeg američkog predsednika Džona F. Kenedija.

Unuku Atinu grčkom brodovlasniku je podarila ćerka Kristina Onazis koju je on dobio sa suprugom Tinom Onazis Nijarčos.

Jedinica Onazisa imala je samo 38 godina kada je 1988. preminula odsrčanog udara, kao posledice akutnog plućnog edema sa kojim se borila. Atina je bez majke ostala kao trogodišnja devojčica. Ostala je sa ocem Tijerijem Raselom, koji se na sve načine borio da dobije starateljstvo nad Atinom, a samim tim i nasledstvo Onazisovih.

Rasel koji danas ima 72 godina, ponovo se oženio nakon smrti prve supruge i u drugom braku dobio troje dece. Atina je odrasla uz oca i njegovu novu porodicu i njoj je naposletku, kako je i trebalo, pripala sva dedina imovina iako je borba za to bila teška. Advokati su vodili bitke sa članovima odbora i uprave Onazis fondacije ne bi li poznatu unuku postavili na njeno čelo.

Odbor i uprava su tvrdili da Atina nije kvalifikovana za tu funkciju, a isticali su i da ona nije jedina naslenica čuvenog brodovlasnika.

Stvarnost ih demantuje.

Atina Onazis Rasel, koja sada na računu ima milijardu dolaru, nije imala sreće ni u ljubavi. Od 2005 do 2017. bila je u braku sa brazilskim džokejem Alvarom de Mirandom Netoom (52).

Kada ga je njeno obezbeđenje na Floridi uhvatilo "u krevetu" sa belgijskom manekenkom, taj brak nije više mogao da opstane.

Ispostavilo se da se Alvaro Miranda sa ljubavnicom viđao osam godina, a da je tu vezu započeo nakon venčanja sa Atinom.

Veći deo braka varao je suprugu, a u vanbračnoj, paralenoj zajednici dobio ćerku Vivijen i sina Fernanrda.

Atina Onazis koja je pasionirani jahač konja, utehu je pronalazila u sportu. Svetski konjički kup ju je ove godine vratio u domovinu gde je poslednji put bila 2007. sa bivšim suprugom.

A čak joj je i sport donosio tragedije. Tokom trka u Švajcarskoj 2014. posle teške povrede izgubila je konja.

Atina je nasledila kako se procenjuje 2,7 milijardi dolara na svoj 18. rođendan, a u to vreme je bila proglašena za najbogatiju tinejdžerku na svetu, tada je otišla da živi sa svojim ocem i njegovom suprugom, švetskom manekenkom Gabi Landhage i njihovom decom.

Stoga svaki novac koji osvoji na takmičenjima bledi u beznačajnosti u poređenju sa njenim ogromnim bogatstvom. Ali njeno bogatstvo je loše upravljano tokom godina, kažu stručnjaci, i prodala je dragulj u kruni Onasisa - Aristotelovo privatno grčko ostrvo, Skorpios - ruskoj milijarderki Ekaterini Ribolovljevoj 2013. godine za procenjenih 100 miliona dolara.

Njeno rano detinjstvo bilo je kao iz snova. Njena majka Kristina Onasis joj je dala svoje stado ovaca, zajedno sa pastirom, kada je naučila dečiju pesmicu „Ba Baa Crna Ovca“. Takođe joj je dala privatni zoološki vrt.

Zbog muža Brazilca naučila je da tečno govori portugalski i smirila se u udobnom novom životu u Brazilu. Živeli su u stanu sa 15 namenskih parking mesta.

Ali pre nego što su se venčali, 24. februara 2003. godine, ubrzo nakon dolaska u Sao Paolo, prijavila se u kliniku, navodno da bi na muževljev nagovor uradila liposukciju stomaka i zadnjice.

Atina je do te mere umanjivala svoje grčko poreklo da je Fondacija Aristotel Onazis odbila da je primi u svoj odbor, nazivajući je „nekim ko nema veze sa našom kulturom, našom religijom, našim jezikom ili našim zajedničkim iskustvom, i ko nikada nije išao na fakultet niti radio ni jedan dan u životu“. Čak nije posetila ni zemlju koju sada želi da predstavlja na Olimpijskim igrama, 12 godina.

Atina je navodno zatrudnela 2013. godine, ali je doživela pobačaj.

Nesreća Onazisa

U porodici Onazis su se i pre Atininog rođenja dešavale "velike" nesreće. Njen ujak Aleksander, koji je rođen u Njujorku, poginuo je 1973. u 24. godini u avionskoj nesreći u Grčkoj (na sličan način stradao je i sin Džona Kenedija).

Atinina baka, po kojoj je ona dobila ime, i prva supruga Aristotela Onazisa, umrla je u istoj godini. Čuveni Grk je posle pogibije sina oboleo od Miastenije gravis, autoimune bolesti. Umro je 1975. u Francuskoj.

Njegov život obeležila je i veza sa operskom pevačicom Marijom Kalas, sa kojom se viđao i dok je bio u braku sa Džeki Kenedi. Jasno je da je Marija volela njega, a da li je i on nju... Postoje oprečni odgovori. Ali većina smatra da mu je umetnica i protiv njegove volje ukrala srce.

