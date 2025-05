Blejk Lajvli je navodno pretila da će objaviti njihove privatne poruke, ako je Tejlor Svift ne podrži javno.

Slušaj vest

Glumac Džastin Baldoni i njegov advokatski tim odustali su od sudskog poziva upućenog Tejlor Svift usred njegove pravne bitke s Blejk Lajvli. Istragu su obustavili nakon što su dobili željene detalje, kako prenosi Deadline. Dalje informacije nisu poznate.

Izvor blizak slučaju je za Page Six zagonetno rekao da, ako su informacije ustupljene dobrovoljno, nema potrebe za sudskim pozivom. O poslednjem preokretu slučaja oglasio se predstavnik Blejk Lajvli.

U galeriji pogledajte Blejk Lajvli i Džastina Baldonija u filmu "It Ends With Us":

1/5 Vidi galeriju Blejk Lajvli i Džastin Balodni u filmu "It Ends With Us" Foto: Printscreen/Youtube

"Drago nam je što su Džastin Baldoni i stranke iz Wayfarera povukli svoje uznemirujuće sudske pozive upućene Tejlor Svift i njenoj advokatskoj kancelariji. Podržali smo napore Tejlorinog tima da poništi ove neprimerene sudske pozive upućene njenom advokatu i nastavićemo da se zalažemo za svaku treću stranku koja je nepravedno uznemiravana ili joj se preti u procesu", poručio je predstavnik.

Predstavnik je nastavio da kritikuje Baldonija i njegovu kompaniju Wayfarer Studios, kao i njegove advokate, jer su Svift, "ženu koja je bila inspiracija desetinama miliona širom sveta", stavili u centar skandala. "Suočeni s tim da moraju da se opravdaju na sudu, odustali su", poručio je.

U galeriji pogledajte fotografije Blejk Lajvli i Tejlor Svift:

1/7 Vidi galeriju Blejk Lajvli i Tejlor Svift Foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, ROKA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Baldonijevi advokati su prvo poslali sudski poziv Svift jer su verovali da je imala ulogu u Lajvlinom pokušaju da preuzme kontrolu nad filmom "It Ends With Us". Advokat Brajan Fridman, koji predstavlja Džastina, prvi put je pevačicu spomenuo u glumčevoj tužbi za klevetu i iznudu od 400 miliona dolara. Istakao je da je Tejlor bila prisutna tokom ključnog sastanka o prepravljanju scenarija za film. Osim toga je tvrdio i da je Lajvli zbog moći iskoristila svoje prijateljstvo s globalnom zvezdom.

Kako se navodi u tužbi, Baldoni je jednom prilikom dobio poruku od Blejk u kojoj je ona nazvala Tejlor i svog supruga Rajana Rejnoldsa svojim "zmajevima" koji bi učinili sve da je zaštite.

"Poruka nije mogla da bude jasnija. Baldoni se nije suočavao samo s Lajvli. Suočavao se i s Lajvlinim "zmajevima", dve osobe koje su među najuticajnijim i najbogatijim slavnima u svetu, koje su nisu bojale da mu otežaju stvari", tvrdio je ranije Fridman. Advokat je tvrdio i kako je Lajvlin pravni tim jednom prilikom pretio Sviftinim advokatima. Lajvli je navodno pretila da će objaviti njihove privatne poruke, ako je Tejlor ne podrži javno. Fridman je naveo i kako je Blejk zahtevala da Svift izbriše njihove poruke.

U galeriji pogledajte fotografije Džastina Baldonija:

1/6 Vidi galeriju Džastin Baldoni Foto: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia, SONY PICTURES / Planet / Profimedia, Columbia Pictures/ Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Blejkin advokat Majkl Gotlib je negirao njegove tvrdnje. "Nedvosmisleno poričemo sve ove takozvane optužbe koje su kukavički dobijene od navodnih anonimnih izvora, te su potpuno odvojene od stvarnosti", poručio je. Sudija je nešto kasnije odlučio da su Fridmanove optužbe nedopustive na sudu.

Tejlor je od početka negirala da je imala ikakve veze s filmom "It Ends With Us". "Tejlor Svift nikada nije kročila na set filma, nije bila uključena u odabir glumaca ili kreativne odluke, nije komponovala muziku za film, nikada nije videla montažu ili pravila beleške o filmu, nije čak ni pogledala ‘It Ends With Us‘ sve do nekoliko nedelja nakon njegovog izlaska, a tokom 2023. i 2024. je putovala svetom, predvodeći najveću turneju u istoriji", rekao je ranije njen predstavnik.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Tejlor Svift