- Kada ljudi čuju moju priču, ne razumeju kako je to izgledalo pre Fejsbuka. Moja mama i Džon su činili sve što su mogli da mi se obrate - započela je svoju priču Kjoko (61) za Dejli Mejl i ističe da sve te godine nije znala da je majka i očuh traže, kao i da je svoje detinjstvo provela odrastajući u kultu .

- Zvučim kao da nemam osećanja. Ali ja sam tada živela na farmi u Ajovi, nismo imali televizor. Mnogi ljudi ne razumeju da takav način života postoji - nastavila je Kjoko i dodala da je njena majka, u to vreme, uveliko bila udata za čuvenog Džona Lenona - pevača i gitaristu kultne grupe "Bitls", koji je ubijen decembra meseca 1980. godine.

- Kada smo napustili Hjuston, bili smo u bekstvu. Otišli smo u Los Anđeles, pa u crkvu povezanu s našom crkvom iz Hjustona i primili su nas na kratko vreme. Zatim su rekli: "Molili smo se za vas i zaključili da zaista treba da vratite Kjoko njenoj majci", što moj tata nije želeo da čuje - kazala je i dodala da su nakon toga priključili kultu "The Living Word Fellowship" koji je ukinut 2018. godine zbog optužbi za seksualno uznemiravanje.

- Danas, kao odrasla osoba, najveća ironija mi je to što smo, na neki način, pobegli iz kulta kada smo napustili Bitlse, Džona i Joko. Ljudi su fanatični po tom pitanju, gotovo kao članovi kulta - objasnila je Kjoko pa nastavila:

- Do tada sam već šest godina predavala u državnoj školi. I stvarno sam počela da razumem decu i porodice bolje nego što su moji roditelji ikada razumeli. Mama je odmah želela da me vidi, i počele smo da provodimo vreme zajedno - ispričala je Kjoko koja danas živi daleko od svega.

- Svi su oni tada bili kao deca. Bili su kao mala deca, svi do jednog. To je stvarno ludo. Biti roditelj, to je zaista težak zadatak - zaključila je Kjoko.