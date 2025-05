Htela da se posveti radu u pozorištu i na filmovima

Serija "Seks i grad", inspirisana kolumnama Kendes Bušnel za "New York Observer", emitovala se na HBO-u od 1998. do 2004. godine. Serija je dobila dva uspešna filmska nastavka, objavljena 2008. i 2010. godine, kao i prequel seriju "The Carrie Diaries" (2013–2014). Njen dugoočekivani nastavak "And Just Like That..." debitovao je na HBO Maxu 2021. godine, a treća sezona stiže 29. maja.