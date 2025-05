" Htela sam svoju slobodu . Monterej me oslobodio, ali me to koštalo mnogo rada", viče na snimku starom 15 godina, kojim je šokirala Meksiko. "Bila sam u Meksiko Sitiju godinu i četiri meseca. Sve je ovo počelo sredinom 2001, jedva se sećam", nastavlja na španskom i u videu moli za svoju slobodu i navodi da je drže protiv njene volje. Spominjala je ubistva i kanibalizam, kao i neka moćna imena u Meksiku.

"Već su me odveli u policijsku stanicu, a tamo su mi rekli da ne znaju ništa! Odveli su me u Opštu bolnicu. Ti! Ti si bio tamo! Idi po (psovka)! Ti si ubio Murinja!", nastavlja da viče. Inače, Murinjo na kojeg misli bio je Huan Kamilo Murinjo Terazo, visokorangirani meksički političar povezan sa Strankom nacionalne akcije (PAN). Poginuo je u avionskoj nesreći u centru Meksiko Sitija 2008. godine. Bio je ministar unutrašnjih poslova u kabinetu tadašnjeg predsednika Felipea Kalderona. Neki su tvrdili da se pad aviona dogodio pod misterioznim okolnostima, a pritom je poginulo svih 9 osoba koje su bile u avionu, kao i još 7 osoba na tlu.

"Bili smo na istom mestu gde je odvedena nakon hapšenja. Ja sam obavljao praksu, jer sam po zanimanju diplomirani pravnik, a još se sećam njenog lica punog očaja, straha i napetosti. Bila je umorna od okoline i imao sam neki čudni osećaj. Prišao sam joj i pitao je za neka imena, da li zna gde živi itd. Rekla mi je da smo svi mrtvi, da smo svi mrtvi, da smo mi među njima, i neke druge stvari... To me jednostavno paralisalo. Nakon 20 minuta koje sam proveo s njom, stigli su neki visoki, dobro obučeni ljudi i praktično me izvukli napolje", ispričala je ta osoba i dodala da se sledeći dan vratila kako bi zatražila još neke informacije u ime njene porodice. Međutim, dodaje da su se službenici samo nasmejali na to i dodali: "Ona ne postoji, nikad nije ni postojala, a ti ne radiš ovde."