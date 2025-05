– Video sam stvari poput "Pafi je pokušao da me ubije". Ne, Pafi nije pokušao da me ubije – rekao je glumac.

Džejmi Foks se ranije šalio na račun spekulacija da iza njegove hospitalizacije i moždanog udara stoji Šon Kombs, kada se osvrnuo na tračeve u svom stand-up specijalu "What Had Happened Was", koji je u decembru objavio Netflix. U tom trenutku se slučaj Pi Didija zahuktao i bio glavna tema u američkim medijima, a glumac se našalio da je on bio taj koji je kontaktirao s FBI-em.