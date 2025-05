Sinoćnja dodela American Music Awards u Las Vegasu okupila je najpoznatije svetske zvezde, ali je jedno ime zasenilo sve — Sijera , pevačica poznata po hitovima "1, 2 Step", "Like a Boy" i "Goodies".

Smeli korzet koji je jedva sve držao na mestu

Za ovaj glamurozni događaj, Sijera je izabrala izazovnu kombinaciju: bodi bez naramenica brenda Bronx and Banco, s dubokim dekolteom i srebrnim lančićima koji su se protezali sve do ispod kolena. Kreacija je isticala njene obline do te mere da je u jednom trenutku morala rukama da pridržava grudi kako bi sve ostalo na svom mestu.