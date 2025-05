"Čuo je sjajne stvari o njenoj inteligenciji i poslovnoj oštroumnosti. Jako želi da je upozna i uveri se u to", rekao je izvor za Radaronline. I zaista, Ben Aflek (52) toliko je oduševljen Sidni Svini da se potrudio da ona sazna koliko priželjkuje da se sretnu

Slušaj vest

Dženifer Lopez i Ben Aflek zvanično su se razveli pre tri meseca, ona je singl, kao i on, ali je glumac već bacio oko na potencijalno novu ljubav. Pažnju mu je privukla jedna od najpoznatijih mladih glumica, i lepotom i inteligencijom.

"Čuo je sjajne stvari o njenoj inteligenciji i poslovnoj oštroumnosti. Jako želi da je upozna i uveri se u to", rekao je izvor za Radaronline. I zaista, Ben Aflek (52) toliko je oduševljen Sidni Svini da se potrudio da ona sazna koliko priželjkuje da se sretnu!

U galeriji pogledajte fotografije Sidni Svini:

1/6 Vidi galeriju Sidni Svini Foto: Printscreen/Instagram/SydneySweeney, John Angelillo / UPI / Profimedia

Zvezda filma "Anyone But You" Sidni Svini (27) bila je u aprilu 2024. u centru skandala, kao i producentkinja Kerol Baum, koja joj je rekla da nije lepa i da ne ume da glumi. Holivudska zvezda nije želela da ćuti na takve opaske, pa je ubrzo objavila slike sa odmora u Meksiku i napisala: "Oprosti što imam super si*e". Čini se da je sasvim jasno kome je komentar uputila. I slike su bile prilično "rečite".

Neobičan odgovor stigao je nakon što je filmska producentkinja oštro kritikovala glumu Sidni Svini u romantičnoj komediji "Anyone But You", što je razljutilo fanove zvezde serije "Euphoria" i dovelo do reakcije glumcie koja doživljava uspon u karijeri.

Foto: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca Press / Profimedia

Producentkinja je pomenuto ostvarenje pogledala nakon što je bila na projekciji filma Dejvida Kronenberga "Dead Ringers" sa Džeremijem Ajronsom u glavnoj ulozi.

Baum, koja je producentkinja poznatih filmskih naslova "Dead Ringers", "Father of the Bride" i "Buffy the Vampire Slayer", iznela je svoj stav o glumačkom (ne)umeću Sidni Svini u razgovoru sa filmskom kritičarkom lista "New York Times" Dženet Mazlin.

Ben Aflek Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Glumu Sidni Svini okarakterisala je rečju "negledivo". Oštro, nema šta. "Objasnite mi ovu devojku. Nije lepa, ne zna da glumi. Zašto je tako zgodna?" Niko nije imao odgovor, ali je onda postavljeno pitanje: "Pa kad biste mogli da snimite svoj film i da ona glumi u njemu, da li biste snimili to?"

Rekla sam: "Pa, to je stvarno dobro pitanje... na to je pitanje vrlo teško odgovoriti, jer svi želimo da snimimo film, ali ko se udaljava od zelenog svetla? Niko koga poznajem. Vaš je posao da napravite film", prokomentarisala je.

Sudeći prema pisanju Radaronline, Aflek se ne bi složio sa ovim mišljenjem. Sidni Svini je raskinula veridbu nakon duge veze, a šuška se da je u vezi sa slavnim glumcem.

Aflek impresioniran i Anđelinom Džoli

Singl Benu Afleku veoma se dopada i Anđelina Džoli koja 4. juna slavi 50. rođendan. "Ben je rekao da je oduvek mislio da je jako zgodna i divio se načinu na koji je vodila karijeru, nazvao ju je pametna žena", navodi se.

Anđelina Džoli Foto: DGP/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia

I Anđelina Džoli je navodno singl, iako su je spajali sa raznim muškarcima, i to pre zvaničnog razvoda od Breda Pita, krajem prošle godine.

Ben Aflek iza sebe ima i brak sa Dženifer Garner, sa kojom je dobio troje dece. Šuškalo se da je obnovio vezu sa bivšom suprugom, ali je njen partner veoma oštro reagovao.

Dženifer Lopez nikad mlađa, lepša i zgodnija

A u međuvremenu... Džej Lo (55) bila je domaćin 51. dodele AMA nagrada sinoć u Las Vegasu. Imala je i nastup na događaju, gde se predstavila u izazovnom kostimu i haljinama, pa se na bini ljubila sa ženom, što se uveliko komentariše na X mreži.

Mnogi misle da je izgubila kompas u želji da Bena Afleka učini ljubomornim i da joj sinoćni nastup nije bio potreban.

1/4 Vidi galeriju Dženifer Lopez na American Music Awards 2025 Foto: Judy Eddy / INSTAR Images / Profimedia, Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia, CraSH / Zuma Press / Profimedia

Lopez je izgledala sjajno u Las Vegasu, plenila je vitkom linijom, novom sjajnom frizurom i izuzetno mladolikim licem.

Među njenih osam modnih izdanja izdvojila se i haljina sa izrezom ispod pupka, ali i toaleta koja je razotkrila zadnjicu.

Dženifer nakon razvoda od Afleka nosi maksimalno izazovne haljine i to češće nego ikada pre. Neki u tome ne videslučajnost, kao ni u njenoj želji da izgleda sve mlađe i mlađe...

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Svađa Džej Lo i Ben Afleka: