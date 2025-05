- Do subote radimo i to je to. I mi smo isto dovedeni pred svršen čin, prosto je i nama sve pretumbano. Svi mi koji smo zaposleni ovde i u proizvodnji, svi smo dobili kolektivne otkaze, svi smo bili u potragama za novim poslom i svima nam je prevrnuto preko noći. Ona je sve sinoć objavila. Mi ne znamo ništa, njen život njena stvar, mi kao radnici, ništa ne znamo, njeni bliži verovatno znaju. Mi samo znamo da se preselila. Imamo ovde stvari za 30,40 i 50 evra, to su fiksne cene, kombinezoni, pantalone, a ako bude do subote neko veće sniženje, to će se objaviti, ja se nadam. Za sada dajemo 20% kako nam je rečeno, za dalje ne znamo - rekla je zaposlena kod Dijane Dilajn.