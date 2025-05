"Nisam bio samo nevidljiv, bio sam crna rupa", rekao je glumac Ričard Gir o reakcijama drugih ljudi dok je on sedeo na ulici, na uglu hotela u Njujorku . Samo mu je jedna žena prišla, dala hranu i kako je rekao, to nikada neće zaboraviti.

Žena po imenu Karin šetala Njujorkom kada je ugledala prosjaka kako traži ostatke hrane u korpi za smeće. Kupila mu je picu, ali kako je govorila francuski, a on engleski jezik, mogla je jedino da mu objasni da je hrana hladna.

"Kada sam se maskirao u beskućnika u Njujorku, niko me nije primetio. Imao sam osećaj da sam zaista beskućnik. Ljudi bi samo prolazili pored mene i gledali me sa gađenjem.

Samo je jedna gospođa bila dovoljno ljubazna da mi da malo hrane. To je bilo iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Toliko puta zaboravimo koliko smo blagosloveni. Ne bi trebalo da to uzimamo zdravo za gotovo. Ako možemo nekome da pomognemo, treba da to uradimo.