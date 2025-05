Glumica Mekenzi Filips ispričala je 2009. godine užasnu istinu da ju je otac seksualno zlostavljao godinama , a o tom užasnom iskustvu govorila je i u autobiografskoj knjizi "Hopeful Healing: Essays on Managing Recovery and Surviving Addiction".

Naime, glumičin otac Džon Filips bio je pevač benda "The Mamas & The Papas". Silovao ju je jedne večeri kada su oboje bili pod dejstvom alkohola i narkotika , a kada je glumica imala svega 19 godina, prenosi People.

- Silovao me prvi put veče pre mog venčanja. Kasnije sam u to vreme već bila zavisnica od droga. On je bio taj koji mi je prvi put ponudio heroin - napisala je Mekenzi u knjizi 'High on Arrival', koja je 2009. godine zgrozila sve.