"Radim i imam decu. Sada nama "običnim" ljudima treba da bude lakše dok slušaju vojvotkinje?", "A jadna, hajde da joj skupimo pare za makar još dve dadilje, da se sirota odmori od silnog posla, odgoja, trošenja para, iskakanja iz pašteta", "Pazi ovo, vojvotkinja… Bože sačuvaj. Kuvala, radila u bašti, a sve to s osećajem krivice, jer je direktorka i ima veliku platu", "Kada treba da spava sa mužem pošalje dadilju da to učini jer joj je teško", "Nisi ti bogata, on je bogat, ali i tupav čim je tebe izabrao", samo su neki od komentara u nizu.

Podsetimo, podkast nije jedina stvar kojom se Megan Markl bavi. Pokrenula je svoj brend "As Ever" u kojem pokazuje kako uživa u kuvanju i gostoprimstvu, ali je i ovde naišla na osudu javnosti jer se, prema navodima, predstavila kao prosečna domaćica iako svi znaju da to nije. O svemu tome govori u Netliksovoj emisiji "With Love, Meghan".