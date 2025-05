Foto: © U.S. Department of Justice

Fotografije sa suđenja Paf Dediju Foto: © U.S. Department of Justice

Prve dve nedelje prošle su burno, a ove srede prva na mestu svedoka bio je bivši stilista Kejsi Venture, Deonta Neš , koja tvrdi da je svojim očima video kako je Didi izbacio Kejsi iz kuće i to na vrlo agresivan način. Navodno, Didi je dok je stilista još uvek bio tu uleteo u spavaću sobu, zgrabio Kejsi jednom rukom za kosu a drugom za majicu i doslovno je izvukao napolje iz kuće. Takođe je naveo da je bio agresivan i prema njemu, dobacujući ogavštine, sve dok se Neš i Kejsi zajedno nisu odvezli kolima ali ih je Didi, navodno pratio svojim automobilom.

Kako je dalje naveo, pozvao je Kejsi telefonom i naredio im da zaustave kola, a kada su to učinili prišao je prozoru i urlicima joj pretio govoreći pride da će pustiti u javnost sve njene eksplicitne video snimke koje je posedovao. Takođe je dodao da mu je Kejsi tada priznala da je Didi sve vreme primoravao da učestvuje u akcijama na "freak-off" žurkama.

Među svedocima u sredu našao se inspektor za utvrđivanje podmetanja požara koji je potvrdio da su istragom došli do dokaza koji ukazuju na to da je požar podmetnut na autu Kid Kudija, bivšeg dečka Kejsi Venture, a koji misli da je počinjeno delo plod Didijevih ruku. Ali da li to zaista učinio Didi još uvek nema zvaničnih dokaza.