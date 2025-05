Keri i Ejden šokirali gledaoce u eksplicitnoj sceni telefonskog seksa. Fanovi premotavali, zatvarali oči i pitali se – da li je ovo previše?

Obožavaoci serije Seks i grad ostali su u šoku kada je spinof I tek tako (And Just Like That) premijerno prikazao treću sezonu – i to sa najprovokativnijom scenom do sada.

Nova sezona, koja broji 12 epizoda, prati Keri Bredšo, Mirandu Hobs i Šarlot Jork Goldblat dok se suočavaju sa stvarnošću ljubavi, prijateljstva i seksa u pedesetim, u srcu Njujorka. Međutim, ono što je najviše podiglo prašinu nije bio povratak Rozi O’Donel u ulozi Mirandine “svete” veze – već neočekivana i izrazito eksplicitna scena između Keri i Ejdena.

OPREZ! U NASTAVKUS U MOGUĆI SPOJLERI!!! Telefonski poziv koji je uzdrmao gledaoce

Scena koja je izazvala najviše komentara na društvenim mrežama prikazuje Keri (Sara Džesika Parker) i njenog bivšeg verenika Ejdena Šoa (Džon Korbet) kako prekidaju petogodišnji dogovor da nemaju nikakav kontakt – i započinju strastveni telefonski razgovor koji se ubrzo pretvara u nešto mnogo više.

Ejden, smešten u svom kamionetu na livadi pored farme u Virdžiniji, predlaže Keri da se samozadovoljava – što ona i pokušava, ali u tome je ometa njena mačka po imenu Šu, koja je netremice posmatra. Na kraju Keri lažira zadovoljstvo.

U međuvremenu, uz dozu komične nespretnosti – uključujući i trenutak kada Ejden greškom pritisne sirenu kamioneta dok pokušava da skine pantalone – scena kulminira njegovim masturbiranjem, što je prikazano u neobično eksplicitnom tonu za ovu franšizu.

Fanovi zatečeni: “Morala sam da premotam!”

Internet je momentalno eksplodirao komentarima gledalaca koji nisu znali da li da se smeju, crvene ili premotaju unazad.

– Ejden liže ruku u kamionetu – MORALA sam da ugasim! Apsolutno ne! Bože, volim koliko je ova serija luda! – napisala je jedna korisnica na mreži X.

– Nisam tražila da slušam taj telefonski razgovor između Keri i Ejdena! – dodala je druga, dok je treća gledateljka poručila: – Ova scena me je toliko zgrozila da sam morala da premotam. Dobila sam sekundarnu neprijatnost!

Jedna korisnica je sve uporedila sa scenom iz horora: – Zatvorila sam oči i pokrila uši kao da gledam horor film.

Da li je I tek tako otišao predaleko?

Iako serija oduvek balansira između duhovitosti i provokacije, ova scena očigledno je pomerila granice – barem kada je reč o ukusima publike. Neki su komentarisali da bi možda bilo najbolje da Keri konačno ostavi Ejdena iza sebe, dok su drugi uživali u apsurdu trenutka i pohvalili hrabrost autora da šokiraju publiku već u prvoj epizodi.

Jedno je sigurno – premijera treće sezone I tek tako nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Prva epizoda je dostupna već danas na MAX striming platformi.

