Optužbe protiv Mohameda al Fajeda , bivšeg vlasnika luksuzne robne kuće "Harrods" i fudbalskog kluba "Fulham", uzdrmale su britansku javnost nakon objavljivanja knjige "The Monster of Harrods" autorke Alison Kervin . U njoj je dokumentovano više od 500 svedočenja žena koje tvrde da su bile seksualno zlostavljane ili silovane od strane Al-Fajeda tokom decenija njegovog poslovanja.

" Kupila sam test u apoteci. Bio je pozitivan. Bila sam prestravljena. Nisam bila ni sa kim mesecima. Znala sam da je to njegovo dete. Otišla sam kod dr Vendi Snel. Kada je test potvrdio trudnoću, počela sam da plačem. Ispričala sam šta se dogodilo. Ona je rekla da treba da ćutim. 'Sve će biti sređeno. Harods će platiti abortus. Niko ne mora da zna. Samo moraš da potpišeš ugovor o ćutanju '", citirala je reči doktorke.

"Sutradan sam otišla u kafić u Putniju. Primetila sam da me prate dvojica. Jednog sam prepoznala. Bio je to šef obezbeđenja "Harrodsa", Džon Maknamara. Presreli su me i rekli da odmah potpišem. Bila sam zbunjena, prestravljena. Maknamara je rekao: 'Znam gde ti žive roditelji. Ako progovoriš, biće problema.' Potpisala sam", opisala je događaj u knjizi.