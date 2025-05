- Nakon 20 godina obećanja koja su mi stalno izmicala, skoro sam prestala da veruejm da će se to ikada dogoditi - napisala je u pismu fanovima pa dodala: - Ali sve je to sada iza mene. Sva muzika koju sam ikada stvorila sada pripada meni.

- Oduvek sam samo želela priliku da naporno radim i jednog dana otkupim svoju muzikuu – bez ikakvih uslova, bez partnerstva, s potpunom slobodom. Zauvek ću biti zahvalna svima u "Shamrock Capital"-u jer su mi prvi ponudili tu priliku. Njihov pristup bio je pošten, iskren i s poštovanjem. Za njih je to bio poslovni potez, ali osećala sam da razumeju koliko mi to znači – moji uspesi, moj trud, moji rukopisi i snovi stari decenijama. Neizmerno sam zahvalna. Moja prva tetovaža možda će biti ogromna detelina nasred čela - napisala je pevačica u pismu fanovima.

Kao glavna autorka svojih pesama, Svift ima pravo ponovno da ih snimi i zabrani korištenje originalnih verzija. Nove verzije već su se koristile u serijama i filmovima – prošle nedelje nova verzija pesme "Look What You Made Me Do" pojavila se u seriji "Sluškinjina priča", a dolazi sa još neobjavljene nove verzije albuma "Reputation" iz 2017.