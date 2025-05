- Samo da razjasnim – nemam nikakvo nasledstvo, poverenički fond niti išta slično, niti to želim. Očigledno. Ne znam zašto ljudi to misle. Videla sam da je neko na TikToku rekao da imam 40 milijardi dolara. Kao... ne. Lol. Da ih imam, beskućništvo? Rešeno. Glad u svetu? Nikad čula. Ne govorim ovo iz nekakve jadikovke, naravno. Samo me nervira kad s vremena na vreme vidim kako se šire te netačne informacije. I dalje se definitivno smatram nepo osobom i ne pokušavam da glumim Kajli Džener i ono njeno "sama sam sve postigla" - napisala je na društvenoj mreži "Threads".