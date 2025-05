- Kad god pomislim da me ništa više ne može iznenaditi, vi me razuverite. Dva dana sam šokirana koliko sam vam interesantna, prosto ne mogu da verujem da je to neka bitna tema i da je bitno to što sam ja rekla. Čitam razne teorije zavere, a teoretičari zavere kažu da sam nešto morala - istakla je Dijana, te dodala: