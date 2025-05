Žena koja je u centralna figura franšize "Seks i grad" ne može da se natera da je pogleda. Sara Džesika Parker, koja je glumila i producirala i originalnu seriju "Seks i grad" i njen nastavak "And Just Like That" (I tek tako) otkrila je da nikada nije pratila živote Keri Bredšo i njenih prijateljica na ekranu.