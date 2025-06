"Kada bi se stara i nova Dijana ovako srele, imale bi mnogo o čemu da pričaju jedna drugoj. Ali ono što je bitno je da Bog voli obe... Jako. I da je oduvek znao za šta je pravo vreme bilo. Da me naizgled teškim stvarima odvede ka mnogo boljim, da me rastavi od loših ljudi, loših 'prijatelja' i u život mi uvek dovede bolje i kvalitetnije. Da me pusti da pogrešim, jer sam često previše naivna i svojeglava, ne slušam ničije savete.. Ali onda me uvek podigne još više i da mi nesalomivu snagu! Hvala ti, Bože, na svemu, i na prošlom, a i na budućem vremenu", navela je Dijana uz montirani video.