- Izgubila sam osobu koja mi je najbitnija fizički, ali znam da je on uvek tu sa mnom. Ja sam, iskreno, bila na korak da odustanem, ali znakovi kraj puta su me naterali da ne odustanem i znam da je on pored mene - rekla je Aleksandra Rutović za Telegraf pred odlazak na Izbor za Mis.