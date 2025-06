Posle nedavnog incidenta u avionu, mediji i javnost ponovo su se dohvatili nesvakidašnje, neki će reći i bizarne, ljubavne priče čiji su glavni akteri Emanuel Makron i njegova 24 godine starija supruga Brižit. Već i ptice na grani znaju da je sve počelo još dok je on bio u srednjoj školi, da je ona tada bila udata i imala porodicu, da su prekršili pravila i preskočili granice do kojih nisu smeli ni da stignu, a kamoli da ih prelaze.

Roditelji predsednika Francuske bili su šokirani saznanjem da im se sin, u to vreme 15-godišnjak, zaljubio u znatno stariju Brižit Ozijer, nastavnicu koja mu je predavala književnost u srednjoj školi u Amjenu.

Mlađanog Emanuela nisu interesovale vršnjakinje, već jedna elegantna, otmena i zrela žena koja je, bar do tada, bila u srećnom braku i podizala troje dece. Brižit je na sve to zaboravila kada je shvatila da je tinejdžer do ušiju zaljubljen u nju.