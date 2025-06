Glumica Peti Lupon razljutila je ceo Brodvej nakon što je ranije ove nedelje uvredila pozorišne koleginice, Odru Mekdonald i Kešu Luis. Lupon je za "The New Yorker" rekla kako joj Mekdonald "nije prijateljica", a Luis ja nazvala "ku*kom". Odra je rekla kako nije bila svesna svađe između njih, a na njenu stranu je stala većina drugih glumaca s Brodveja.

Lupon je nedavno osporila Luisin samoproglašeni status "veteranke" u industriji. "Evo u čemu je problem. Ona sebe naziva veterankom? Hajde da vidimo koliko je predstava na Brodveju izvela Keša Luis, jer ona nema pojma o čemu priča. Izvela je sedam. Ja sam izvela 31. Nemoj se nazivati veterankom, ku*ko" , poručila je ona. "The New Yorker" je u svom profilu istakao kako je Keša izvela 10 predstava, a Peti 28.

Peti je komentarisala i Mekdonald, s kojom je radila na predstavama "Sweeney Todd" i "Rise and Fall of the City of Mahagonny". Kada su je novinari pitali za mišljenje o Odri, Peti je zaćutala na 15 sekundi, a onda se okrenula prema prozoru i rekla: "Kakav predivan dan." Istakla je, međutim, da nisu prijateljice, što je posebno iznenadilo Mekdonald.