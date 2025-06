Pored Henrija, sa bivšim mužem Silom ima i sina Johana (18) i ćerku Lu (15). Britanski pevač, koji sada ima 62 godine, takođe je učestvovao u odgajanju njene 21-godišnje ćerke Leni iz prethodne veze. Hajdi je bila u braku sa muzičarem Silom od 2005. do 2014. godine. Trenutno je udata za muzičara iz benda Tokio Hotel, Toma Kaulitza, koji ima 35 godina.

Uoči svog 50. rođendana pre dve godine, plavokosa lepotica je za Entertainment Tonight izjavila: „Iskreno, ne dozvoljavam da me taj broj menja ili da utiče na to šta radim. Za mene je to samo broj, znaš?“ Dodala je: „Jer se iznutra ne osećam kao da imam 50 godina. Mislim, ponekad pogledam u ogledalo i pomislim: 'Aha, da, imam 50.' Ali iznutra, osećam se kao da imam 25.“