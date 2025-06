Sam Gardiner, bivši takmičar u emisiji „Race Across the World“ (Trka oko sveta), preminuo je nakon saobraćajne nesreće . Imao je 24 godine.

Produkcija je takođe odala počast Gardineru: „Duboko nas je pogodila tragična vest o Samu. Svi koji su radili s njim, ali i gledaoci, mogli su da vide koliko je to putovanje bilo značajno i transformativno za njega i njegovu majku Džo.“

Dodaje se: „Sam je sa ogromnom energijom, ljubavlju i odlučnošću prihvatio sedmonedeljno putovanje, koje ih je vodilo od Meksika do Argentine, osvajajući srca publike svojim posebnim odnosom s majkom.“

U nastavku: „Od snimanja emisije, Sam i Džo su bili važan deo porodice 'Race Across the World'. U ime BBC-ja, produkcije i celokupne ekipe, izražavamo najdublje saučešće njegovim roditeljima Endruu i Džo, njegovoj braći Vilijamu i Čarliju, maćehi Džastin, porodici i prijateljima.“

„Moj sin i ja se sjajno slažemo, i on silno želi da putuje, ali me plaši da ide sam. Želim da mu ovo putovanje pomogne da odraste i razume svet“, rekla je. „Biće divno gledati ga kako sve to doživljava. Prešao je veliki put, i želela bih da ostvari svoje snove.“